Очень редкая болезнь: в Виннице 10-летняя девочка умерла от старости

10-летняя Ирина Химич. Коллаж "Сегодня"
В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич – девочка, которая имела редкую болезнь "прогерию" или синдром Гетчинсона-Гилфорда. То есть, аномально быстрое старение организма.
Об этом на своей странице в Facebook написала ее мама Дина Химич.
"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", - написала Дина Химич.
Маленькая Ира была была единственным в Украине ребенком с такой болезнью. Жизнь Иры поддерживали с помощью медикаментов. За это время она пережила два инсульта. Деньги на лечения помогали собирать волонтеры, также девочка и сама зарабатывала – делала чокеры и другие украшения.
Синдром Гетчинсона-Гилфорда – очень редкое заболевание детей, при котором тело стареет в 8-10 раз быстрее. Из-за этого у пациентов возникают изменения кожи и внутренних органов, задержка роста. В мире на сегодняшний день зарегистрировано около 350 случаев этого синдрома.
Напомним, ранее в Луцке умерла восьмилетняя Анна Сакидон с таким же диагнозом. Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет.
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