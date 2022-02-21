Одним абзацем. Все, что нужно знать о ситуации на Донбассе

Боевики на востоке прибегают к провокации/Фото: коллаж: "Сегодня"

Боевики на востоке Украины продолжают открывать огонь. Более того, пытаются обвинить украинских защитников, что якобы они стреляют.

Все, что нужно знать о ситуации на Донбассе

Вчера, 20 февраля, на Донбассе приостановили работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это связано с тем, что российские боевики устроили массовые обстрелы. Такие действия врага ставят под угрозу жизни и здоровья мирного населения и персонала, работающего на пункте пропуска. Потому командующий ООС решил закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы. Конечно, в обстрелах российские наемники обвиняют украинскую сторону. Однако это очередное российское вранье. В Евросоюзе не верят в то, что Украина нападает на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей – об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по безопасности и иностранным делам Жозепа Борреля. Глава европейской дипломатии отметил, что в ЕС четко видят активизацию российских усилий по манипулированию информацией и не видят оснований говорить о каком-либо нападении Украины. В то же время боевики ведут активные обстрелы на временно оккупированных территориях. В результате открытого огня были ранены двое местных жителей, которые на тот момент находились на остановке в Марьянке. Еще трое работников детсада в Станице Луганской получили контузию. Кроме того, был поврежден пешеходный мост через реку в Гранитном; сеть электроснабжения в Невельском, Торецке, Авдеевке; газопровод в Станице Луганской; трансформаторная подстанция насосной станции Южнодонбасского водопровода. В результате без воды остались 24 населенных пункта. Россия продолжает взимать военную технику. ОБСЕ зафиксировало 136 единиц тяжелой военной техники. Однако наблюдателей туда не пускают, чтобы они не увидели, сколько вражеской техники на самом деле и сколько продолжает прибывать. Также вчера был ранен украинский военный из-за вражеских обстрелов. Его госпитализировали. Состояние оценивалось как удовлетворительное. Более того, боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) "Счастье". Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых шлемов", находившийся на мосту КПВВ. Кроме того, до боевых действий оккупанты привлекают несовершеннолетних. Призову подлежат юноши в возрасте от 17 лет. По словам уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, привлекать детей к вооруженным конфликтам запрещено, говорится в статье 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Омбудсмен призвала ЮНИСЕФ и правозащитные организации отреагировать на вовлечение детей в вооруженный конфликт и принудительный призыв. В конце дня 20 февраля наемники ударили из тяжелого вооружения по Луганску с целью обвинения украинских военных, что они якобы открыли огонь. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия на пороге вторжения. На это указывают все признаки. Он добавил, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву посредством дипломатии.

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