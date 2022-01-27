Одним абзацем. Все о кровавой бойне в Днепре, где солдат расстрелял сослуживцев

Стрелок после своего поступка сам сдался полиции / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 27 января, в Днепре 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев.

Все, что следует знать о сегодняшнем расстреле в Днепре

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. ЧП случилось на территории Южного машиностроительного завода. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22 солдат. В результате погибли пять человек и еще пятеро ранены. Среди погибших при стрельбе в Днепре – четверо военных и одна гражданская. Двое солдат успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его нашли. Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области. Рябчук, расстрелявший сослуживцев, сам потом связался с правоохранителями и сдался им. Об этом сообщил заместитель директора Теруправления ДБР в Полтаве Владимир Шилов. По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Спикер по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сказала, что стрелку сообщили о подозрении. Мера пресечения для солдата – содержание под стражей без альтернативы залога. Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военнослужащих в Днепре. По словам Балана, утром 27 января он захотел написать рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии. Это связано с тем, что за любые действия несет ответственность командир или командующий. Балан также устранил командование полка, в котором произошла трагедия, чтобы нацгвардейцы не могли влиять на расследование.

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