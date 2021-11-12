Одним абзацем. Все о новом ДТП в Харькове с участием двух детей

Сейчас жизни пострадавшим в ДТП ничего не угрожает/Коллаж: "Сегодня"

В Харькове произошло очередное страшное ДТП. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей, которые шли по пешеходному переходу.

Что известно о дорожно-транспортном происшествии

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Авария произошла в четверг, 11 ноября, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на двух 13-летних детей в Харькове. Оба подростка переходили дорогу по "зебре". Иномарка двигалась по дороге, приблизилась к людям и даже не сбавила скорость. Авто просто протаранило толпу — одного человека оттолкнуло в сторону, а другого — несколько метров протащило по асфальту. На место инцидента вызвали полицию и скорую помощь. Детей госпитализировали. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы Виктор Забашта уточнил Суспільному, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни. Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook сообщил, что мужчина, совершивший ДТП, ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, но до суда дело не дошло. Нарушителя отправила на сдачу теста, чтобы проверить, был ли он в момент ДТП под действием наркотиков. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет. Во время оформления ДТП на том же месте произошел еще один дорожный инцидент. Водитель автомобиля Mazda наехал на патрульного, где оформляли аварию с транспортным средством Toyota Land Cruiser. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Момент ДТП в Харькове/Видео: Telegram: Труха Харьков