Огонь из запрещенного оружия и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 5 июля, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
- Возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи поселка Чермалык российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.
- Неподалеку Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.
- Возле Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
- А в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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С начала текущих суток, 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.
Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:
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