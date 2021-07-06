Огонь из запрещенного оружия и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. Из штаба ООС сообщают о погибшем украинском защитнике

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 5 июля, они девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Возле Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Чермалык российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.

российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса. Неподалеку Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем. Возле Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. А в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Читайте также: ВСУ сбили на Донбассе беспилотник боевиков

С начала текущих суток, 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Реклама

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: