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Оккупация Крыма и госизмена. Дело относительно 8 бывших чиновников Крыма скоро рассмотрит суд

11 июня, 19:25

Татьяна Очеретяная

Материалы дела уже открыли стороне защиты для ознакомления, после этого суд рассмотрит его по существу

Коллаж "Сегодня"

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 8 бывших чиновников АР Крым. Среди фигурантов – экс-депутат ВР АРК Сергей Аксенов, бывший глава ВР АРК Владимир Константинов и экс-прокурор Генпрокуратуры Наталья Поклонская.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кто фигурирует в деле:

Расследование проводили по таким фактам:

Установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года создали в Крыму преступную организацию и способствовали оккупации полуострова.

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Материалы дела уже открыли стороне защиты для ознакомления. Вскоре обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернутся на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым "прокурором Крыма"

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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