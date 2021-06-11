Оккупация Крыма и госизмена. Дело относительно 8 бывших чиновников Крыма скоро рассмотрит суд

Коллаж "Сегодня"
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 8 бывших чиновников АР Крым. Среди фигурантов – экс-депутат ВР АРК Сергей Аксенов, бывший глава ВР АРК Владимир Константинов и экс-прокурор Генпрокуратуры Наталья Поклонская.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Кто фигурирует в деле:
- Сергей Аксенов;
- Владимир Константинов;
- Наталья Поклонская;
- Юрий Дойников;
- Сергей Абисов;
- Виктор Мельниченко;
- Рустам Темиргалиев;
- Петр Зима.
Расследование проводили по таким фактам:
- насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- государственная измена и создание преступной организации.
Установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года создали в Крыму преступную организацию и способствовали оккупации полуострова.
Материалы дела уже открыли стороне защиты для ознакомления. Вскоре обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернутся на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым "прокурором Крыма"
Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.
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