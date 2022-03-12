Оккупантам приказали стрелять в гражданских в Харькове: перехват разговора СБУ

В Харькове все еще находятся оккупанты / Коллаж "Сегодня"

СБУ перехватила разговоры оккупантов в Харькове. Стало известно, что им дали команду стрелять в гражданских.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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"Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду всех ху**ить, всех подряд: гражданские, дети не дети. Всех ху**ить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

Служба безопасности продолжает собирать факты военных преступлений РФ.

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Врагу Харьков не по зубам: ВСУ уверенно держат оборону города

Враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать.

"Наиболее критической точкой остается Изюм. Сегодня снова запланированы "зеленые коридоры". Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на тележках 10 подопечных. Число пострадавших устанавливается", – написал глава ОГА Олег Синегубов.

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