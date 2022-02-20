Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс – погибли и пострадали украинские военные

На Донбассе снова активизировались оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро военных находятся с травмами в больнице.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Оккупационные войска обстреляли:

Семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Травневое – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

Пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Три раза Причепиловку – из минометов калибра 120 мм.

Сизое – из минометов калибра 120 мм.

Новогригоровку – из артиллерии калибра 122 мм.

Семь раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Зайцево – артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку – из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм.

Новоселовка 2-я – из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Новоалександровку – из минометов калибра 120 мм.

Чермалик – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", которое три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

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Есть погибшие и пострадавшие

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах.

Один военнослужащий получил боевую травму.

По состоянию на 7 утра 20 февраля со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гранитное – из минометов калибра 120 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 82 мм.

Луганское – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Пески – из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.

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"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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