Оккупанты 15 раз нарушили перемирие на Донбассе за сутки: где стреляли

За минувшие сутки российско-оккупационные силы 15 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе – это вдвое больше, чем днем раньше. Также они в очередной раз применили запрещенные Минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщили 17 апреля в пресс-центре операции Объединенных сил.
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В частности, боевики открывали огонь по позициями ООС:
- возле Новгородского, Опытного и Марьинки – из минометов 82-го и 120-го калибров;
- около поселка Невельское – из минометов 82-го и 120-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в пригородах Водяного, Луганского и Новоалександровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у поселков Тарамчук и Красногоровка – из станковых противотанковых гранатометов;
- около Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Майорска враг использовал мины ПОМ-2 для дистанционного минирования из ручных противотанковых гранатометов .
Украина уже сообщила ОБСЕ о действиях боевиков.
По состоянию на 7:00 утра 17 апреля оккупанты уже один раз нарушили режим "тишины", применив автоматические станковые гранатометы возле Водяного.
Ни вчера, ни сегодня боевых потерь среди наших защитников не было. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. После переговоров тет-а-тет к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Три лидера договорились провести встречу в "нормандском формате" на уровне советников глав государств.
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