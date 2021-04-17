Оккупанты 15 раз нарушили перемирие на Донбассе за сутки: где стреляли

Боевики не думают прекращать обстрелы украинских бойцов – за минувшие сутки было "горячо" под Марьинкой, Майорском, Песками и на других позициях

За минувшие сутки российско-оккупационные силы 15 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе – это вдвое больше, чем днем раньше. Также они в очередной раз применили запрещенные Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщили 17 апреля в пресс-центре операции Объединенных сил.

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В частности, боевики открывали огонь по позициями ООС:

возле Новгородского , Опытного и Марьинки – из минометов 82-го и 120-го калибров;

, и – из минометов 82-го и 120-го калибров; около поселка Невельское – из минометов 82-го и 120-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из минометов 82-го и 120-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в пригородах Водяного , Луганского и Новоалександровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

, и – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у поселков Тарамчук и Красногоровка – из станковых противотанковых гранатометов;

и – из станковых противотанковых гранатометов; около Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Майорска враг использовал мины ПОМ-2 для дистанционного минирования из ручных противотанковых гранатометов .

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Украина уже сообщила ОБСЕ о действиях боевиков.

По состоянию на 7:00 утра 17 апреля оккупанты уже один раз нарушили режим "тишины", применив автоматические станковые гранатометы возле Водяного.

Ни вчера, ни сегодня боевых потерь среди наших защитников не было. Ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. После переговоров тет-а-тет к ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Три лидера договорились провести встречу в "нормандском формате" на уровне советников глав государств.

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