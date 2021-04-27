Оккупанты лихорадочно ищут воду для Крыма – теперь и под Азовским морем

"Власти" полуострова говорят о больших запасах пресной воды под морем и сейчас якобы исследуют ее качество

Оккупационные "власти" Крыма на фоне катастрофической нехватки воды на полуострове решили искать ее под Азовским морем, сейчас якобы проводятся необходимые исследования.

Об этом сообщил подконтрольный России "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии".

По его словам, информация о пригодности пресной воды под дном Азовского моря станет известна в июне этого года.

"Ориентировочно в июне будет понимание, какая перспектива разработки в Азовском море. То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает", – заявил Аксенов.

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Он отметил, что пригодность этой воды к употреблению под вопросом, но объемы ее, по его словам, "приличные".

Напомним, эксперты прогнозируют продолжение засухи в Крыму в 2021 году – зима на полуострове будет теплой и бесснежной. Последние пять лет в оккупированном Россией Крыму выпадало всего лишь 70 процентов годовой нормы осадков, поэтому водный баланс на полуострове не восстанавливается, хотя там и идут дожди.

Мы также сообщали, что в водохранилищах Крыма осталось четверть дооккупационного объема воды.