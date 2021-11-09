Оккупанты на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Где стреляли?
- Возле Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты произвели обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Возле Новолуганского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
- Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ
Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.
6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.
Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.
"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении ТКГ.
Там напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.
Ранее мы писали:
- ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе – в бригаде опровергают.
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