Оккупанты на Донбассе ранили троих украинских военных

В зоне ООС ранили троих военных / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Где стреляли?

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковки и Причепиловки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В зоне ООС задержали оккупанта

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.

Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили в оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.

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После задержания оккупанта, украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины );

); ст. 258-3 ( участие в террористической группе или террористической организации );

); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований );

); 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

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