Оккупанты на Донбассе снова нарушили "тишину": где стреляли

На Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
Где стреляли?
- Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
- В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе Попасной и Катериновки в Луганской области противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
В Краматорске открыли памятник 16-летнему Степану Чубенко
В Краматорске Донецкой области установили памятник 16-летнему Народному Герою Украины Степану Чубенко, которого убили оккупанты. Парня посмертно наградили орденом "За мужество" III степени и негосударственными наградами: "Народный Герой Украины" (орден), "Кровь за Украину" (нагрудный знак) и "За жертвенность и любовь к Украине" (медаль Православной церкви Украины).
Когда начались пророссийские выступления в Украине в 2014 году, Чубенко вместе с друзьями участвовал в протестах в Краматорске в поддержку Украины.
Кроме этого, ребята носили продукты, воду и средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Степан снял с городской площади флаг "ДНР".
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