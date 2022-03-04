Обстрел Запорожской АЭС: онлайн трансляция (видео)

Оккупанты обстреливают самую большую АЭС в Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС — одну из самых больших в Европе. Существует угроза ядерного взрыва.

Пряма трансляция с места инцидента ведется на канале Запорожской АЭС в YouTube.

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На видео видно, как летают снаряды боевиков. На АЭС начался пожар.

Что происходило за прошедшие сутки?

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

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