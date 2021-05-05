Боевики разрушили больницу с пациентами в Красногоровке. Фото после обстрелов

Вечером 4 мая боевики обстреляли центральную районную больницу в Красногоровке Донецкой области. В медучреждении в тот момент находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией.
Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.
В результате обстрелов разбились окна в здании первого корпуса больницы.
Кроме того, после атаки оккупантов в этом корпусе пропал свет. К счастью, пострадавших нет.
В 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода отметили, что повреждения получил и автомобиль скорой помощи. На фото видно, что в авто разбитое лобовое стекло.
Правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия. Они начали расследование.
Тем временем Марьинская городская военно-гражданская администрация пытается как можно скорее ликвидировать последствия обстрела.
Напомним, ранее в Донецкой области мужчина подорвался на кладбище.
Также мы писали, что за прошлые сутки, 4 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.
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