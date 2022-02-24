Оккупанты обстреляли больницу в Угледаре – есть погибшие и раненые

Обстрел больницы в Угледаре. Фото Донецкая ОГА
Вследствие попадания снаряда в больницу города Угледар Донецкой области погибли 4 человека есть ранние.
Об цьому повідомляє глава Донецької ОГА Павел Кириленко.
"Российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов попали в местную больницу. Среди ранних – 6 медиков . Обстрел произошел около 11 часов. Состояние ранних різной степени тяжести", – говориться в повідомленні.
Тяжелые бои в Луганской области
Як повідомляв раніше штаб ООС:
- Бои идут за Счастье и Станицу Луганскую . Вооруженные сили РФ неоднократно намагалися форсувати реку і вклинитися в нашу лінію оборони. В плен попалі російські оккупанти.
- Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и БТР.