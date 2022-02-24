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Оккупанты обстреляли больницу в Угледаре – есть погибшие и раненые

Светлана Москаленко
24 февраля, 16:00
Погибли мирные жители

Обстрел больницы в Угледаре. Фото Донецкая ОГА

Вследствие попадания снаряда в больницу города Угледар Донецкой области погибли 4 человека есть ранние.

Об цьому повідомляє глава Донецької ОГА Павел Кириленко.

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"Российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов попали в местную больницу. Среди ранних – 6 медиков . Обстрел произошел около 11 часов. Состояние ранних різной степени тяжести", – говориться в повідомленні.

Тяжелые бои в Луганской области

Як повідомляв раніше штаб ООС:

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  • Бои идут за Счастье и Станицу Луганскую . Вооруженные сили РФ неоднократно намагалися форсувати реку і вклинитися в нашу лінію оборони. В плен попалі російські оккупанти.
  • Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и БТР.