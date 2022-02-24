Оккупанты обстреляли больницу в Угледаре – есть погибшие и раненые

Обстрел больницы в Угледаре. Фото Донецкая ОГА

Вследствие попадания снаряда в больницу города Угледар Донецкой области погибли 4 человека есть ранние.

Об цьому повідомляє глава Донецької ОГА Павел Кириленко.

Реклама

"Российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских – снаряды оккупантов попали в местную больницу. Среди ранних – 6 медиков . Обстрел произошел около 11 часов. Состояние ранних різной степени тяжести", – говориться в повідомленні.

Тяжелые бои в Луганской области

Як повідомляв раніше штаб ООС:

Реклама