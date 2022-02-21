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Оккупанты обстреляли Донбасс 80 раз – ранен украинский военный

София Ковнир
21 февраля, 07:26
Также за сутки 20 февраля зафиксировали потери российско-оккупационных войск

На Донбассе снова потери. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Шесть раз Красногоровку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Гранитное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Шесть раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Артема – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Золотое – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
  • Крымское – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Лопаскино – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Шумы – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
  • Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Новую Михайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Железное – из минометов калибра 120 мм.

Есть пострадавший

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на утро 21 февраля со стороны оккупантов зафиксировали 8 нарушений "тишины". Российско-оккупационные войска обстреляли:

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  • Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Водяное – из минометов калибра 120 мм.
  • Красногоровку – из минометов калибра 120 мм.
  • Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Потери РФ

За сутки 20 февраля потери российско-оккупационных войск составили 1 человек:

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  • санитарные – 1 (4 омсбр 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются).

Дополнительная информация уточняется.

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