Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

Оккупанты стреляют на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадало много украинских военных, есть погибшие.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Пищевик – из минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
- Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Чермалик – из минометов калибра 82 мм.
- Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.
- Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Троицкое – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
- Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Широкино – из минометов калибра 120 мм.
- Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.
- Шумы – из минометов калибра 82 мм.
- Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
- Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Невельское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.
Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Есть пострадавшие и погибшие
- В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.
- 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
- Шестеро получили боевые травмы.
По состоянию на утро 22 февраля российские оккупанты три раза нарушили "тишину".
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Счастье – из станковых автоматических гранатометов.
- Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Потери РФ
Потери российско-оккупационных войск за сутки 21 февраля составили 18 человек:
- Безвозвратные (200) – 6 (4 –7 омсбр 2 АК (небоевые, в результате ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются))
- санитарные (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 –7 омсбр 2 АК (1- небоевой, в результате ДТП, 1 – небоевой, обстоятельства уточняются), 1 – 6 омсп 2 АК (небоевой) припадок эпилепсии – госпитализирован в больницу), 2 – 11 омсп 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 – 3 омсбр 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 3 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, вероятно подрыв)
Дополнительная информация уточняется.
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".