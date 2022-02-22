Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

Оккупанты стреляют на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадало много украинских военных, есть погибшие.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик – из минометов калибра 120 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Восемь раз Счастье – минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Лебединское – БПЛА ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Чермалик – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Каменку – из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов и станковых противотанковых пулеметов, крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Дважды Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Новомихайловку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Три раза Гнутово – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды Врубовку – из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов.

Три раза Зайцево – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.

Дважды Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Майорск – из артиллерии калибра 122 мм.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

Пивденное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Славное – из противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Четыре раза Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм.

Также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Есть пострадавшие и погибшие

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью.

12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Шестеро получили боевые травмы.

По состоянию на утро 22 февраля российские оккупанты три раза нарушили "тишину".

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

Счастье – из станковых автоматических гранатометов.

Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

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Потери РФ

Потери российско-оккупационных войск за сутки 21 февраля составили 18 человек:

Безвозвратные (200) – 6 (4 –7 омсбр 2 АК (небоевые, в результате ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются))

санитарные (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 –7 омсбр 2 АК (1- небоевой, в результате ДТП, 1 – небоевой, обстоятельства уточняются), 1 – 6 омсп 2 АК (небоевой) припадок эпилепсии – госпитализирован в больницу), 2 – 11 омсп 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 – 3 омсбр 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 3 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, вероятно подрыв)

Дополнительная информация уточняется.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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