Оккупанты обстреляли Донбасс – ранен украинский военный

На Донбассе нарушили "тишину". Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 9 января вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого один украинский военные получил ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Недалеко от Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Есть раненый

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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