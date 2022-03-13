Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд с людьми на Донбассе: есть жертвы

Обстрел случился ночью / Коллаж "Сегодня"
Всю ночь российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Оккупанты попали в эвакуационный поезд. В результате обстрела есть жертвы.
Об этом сообщает глава ОВА Павел Кириленко.
Около 00:00 часов в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск – Львов". В результате один человек погиб, один – ранен.
"Оккупанты пересекли все возможные пределы здравого смысла и человечности. Они должны получить должное наказание за свои адские преступления", – утверждает Павел Кириленко.
Оккупанты сбросили на Лавру авиационную бомбу
Авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру. В результате страшной силы взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.
Несколько человек получили ранения, они были доставлены в госпиталь Святогорска. Остальным была оказана помощь непосредственно в обители. Погибших, к счастью, нет.