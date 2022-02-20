Оккупанты обвинили ВСУ в обстрелах на Донбассе. Что происходит на самом деле

На Донбассе страшная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Российские фейки

В Сети российские оккупанты начали писать, что украинские военные якобы с полуночи 20 февраля 17 раз обстреляли территорию "ДНР", в том числе и окраины Донецка.

Российская сторона заявила, что наши военные якобы выпустили по "ДНР" 198 снарядов, в том числе мины и снаряды калибром 120 и 122 мм. А также якобы ВСУ выпустили по Донецкому заводу химизделий более десятка мин.

Кроме того, оккупанты пускают слухи, что украинские войска якобы обстреляли Докучаевск, Спартак и Донецк.

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ВСУ опровергли слухи

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

"Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация", – написал Штефан.

На Донбассе спасатели "ДНР" через громкоговоритель призывают людей уезжать в Россию

Спасатели ОРДЛО начали призывать жителей Донбасса уезжать в Россию. Такое заявление они делают с помощью громкоговорителя.

На опубликованном видео можно увидеть, как спасатели МЧС "ДНР" через громкоговоритель призывают жителей Донецка эвакуироваться в Россию из-за резкого роста напряженности в регионе.

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