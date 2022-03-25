Оккупанты похитили главу общины и бизнесмена на Черниговщине

Военные РФ похищают украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты похитили двух человек в Сновской общине Черниговской области – главу Сновской территориальной общины Александра Медведева и бизнесмена и бывшего депутата областного совета Григория Божко.
Об этом сообщает Суспільне.Чернігів.
Информацию подтвердил глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко. По его словам, оккупанты пришли к ним утром 25 марта.
Предварительно известно, что везут его в направлении Городни. Зачем и с какой целью пока неизвестно.
Это не первый случай похищения людей в Черниговской области российскими оккупантами. В с. Гремяч Новгород-Северского района 20 марта вражеские солдаты похитили старосту.
Также в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины оккупанты задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную.
В селе Новая Басань сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.
Обстановка в области
- О первых случаях похищения украинцев оккупационными войсками в Херсонской области стало известно еще в середине марта. Российские оккупанты брали в плен местных чиновников, активистов, журналистов, военных и членов их семей.
- По данным Генштаба ВСУ, российская авиация продолжает наносить удары с воздуха по Херсонской области.
- Из регулярных позитивных новостей – на постоянной основе наша армия уничтожает много военной техники противника, которая с завидной регулярностью размещается в аэропорту в Чернобаевке Херсонской области. Силы врага там были разгромлены уже минимум девять раз.
- Жители Новой Каховки также регулярно выходят на протест против российских захватчиков, занявших их город.