Оккупанты попали в энергоблок Запорожской АЭС. Пожар не могут потушить из-за обстрелов

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются.

Об этом заявил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.

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Информации о нарушении радиационного фона пока нет. Как известно, Запорожская АЭС является самой большой в Европе.

В Сети также пишут, якобы пожар начался в учебно-тренировочном центре и проходной. Блоки целые, радиационный фон пока что в норме.

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Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели. В этом огромная опасность, – написал депутат Алексей Гончаренко.

Что будет, если оккупанты взорвут АЭС?

Если же оккупантам придет в голову взорвать атомную электростанцию, последствия коснутся прежде всего России. Волна может дойти аж до Урала.

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