Оккупанты продолжают обстрелы: в Изюм не могут пройти гуманитарная помощь и эвакуационные автобусы (видео)

Оккупанты также обстреливают прилегающие деревни / Коллаж "Сегодня"

В Изюме Харьковской области продолжаются бои. Из-за этого в город не могут проехать гуманитарная помощь, а также эвакуационные автобусы.

Об этом сообщает начальник отдела горсовета Максим Стрельник.

Реклама

"С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают. Прилегающие деревни также по-варварски обстреливают русские оккупанты. Наша армия и тероборона в эти минуты героически защищают город. Мы молимся, чтобы им удалось остановить орду орков, двигающихся на южную часть города", - говорится в сообщении.

Город никто сдавать не будет

Власти Изюма не собираются сдавать город оккупантам. Российские военные продвигаются на юг.

Реклама

"На эти угрозы Изюмский городской голова ответил, что он мэр украинского города и им останется, а главной задачей городских властей является сохранение жизни и здоровья людей и обеспечение жизнедеятельности города, а не проведение военных операций. Это шантаж, провокации и манипуляции, игра на чувствах и ответственности за город", – отметил заместитель градоначальника города Владимир Мацокин..

Ранее мы писали: