Оккупанты пытали работников Запорожской АЭС. Их заставили снять видео для пропаганды РФ

Оккупанты держат в плену работников ЗАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Персонал Запорожской атомной станции уже четыре дня находится в заложниках российских оккупантов. Работники захваченной ЗАЭС подвергаются пыткам. Войска РФ заставили руководство станции записать фейковое обращение, которое планируют использовать для пропаганды.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Реклама

Он отметил, что внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены.

Галущенко призвал международных партнеров сделать все, чтобы остановить боевые действий вокруг атомных станций, вывести оккупантов из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной.

Реклама

"Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет полностью на России. Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих домов на радиационные укрытия. Вместе мы должны положить конец ядерному терроризму России", - написал Галущенко.

Захват Запорожской АЭС