Оккупанты расстреливают мирных жителей, людей эвакуируют. Что сейчас происходит под Херсоном

Оккупанты разместились почти во всех райцентрах Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 1 марта Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. На окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.

Об этом рассказала местная журналистка Елена Ванина в эфире канала "Украина 24".

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"Они во всем пригороде. Херсонцы пытаются им навредить, перекрывают дороги чем могут. Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты, потому что склады находятся за городом. Но у нас есть все необходимое", – сказала она.

В Херсоне есть свет, вода и отопление – все коммунальные службы работают

Оккупанты расстреливают мирных жителей

Вчера эвакуировали жителей пригорода в районе Антоновского моста из-за постоянных обстрелов. Сейчас в том районе очень опасно. Россияне обстреливают автомобили и забирают у людей телефоны.

Также эвакуировали людей из сел Казацкое и Веселое. Их увезли в Новую Каховку. Люди четыре дня просили предоставить им "зеленый коридор" и наконец местная власть смогла договорится с оккупантами. Но выехали далеко не все, поскольку боялись провокаций, что их расстреляют. И не зря, ведь на дамбе возле Каховской ГЭС действительно расстреливали авто с людьми. Российские снайперы уже убили несколько семей.

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Декоммунизация пошла нам на пользу

Оккупанты теряются в украинских степях. Наша декоммунизация пошла нам на пользу, поскольку в россиян на картах совсем другие названия населенных пунктов.

Однако почти во всех райцентрах есть российские военные – там либо просто стоит техника, либо ходят оккупанты. Часто артиллерию ставят близко к домам мирных жителей.

Оккупанты идут на штурм Херсона

По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов. Наступление развивается в направлении Николаевского шоссе и кольца у хладокомбината.

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев около полуночи написал, что в то время армия РФ установила блокпосты на въездах в город. Он подчеркнул, что сдавать город никто не будет, украинские защитники будут стоять до конца. Мэр верит, что город выстоит.