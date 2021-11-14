Под завалами есть люди. Оккупанты разрушили дома мирных жителей на Донбассе (фото)

Оккупанты обстреляли Невельское / Фото: Коллаж: Сегодня
14 ноября ночью российские наемники из минометов 120-го калибра открыли огонь возле Невельского.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.
Разрушены по меньшей мере четыре частных дома, два из них разрушены полностью. В результате обстрела два человека оказались под завалами разрушенных домов.
"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал", – написал Кириленко.
В зоне ООС оккупанты ранили водителя-санитара
По состоянию на 07:00 14 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Его госпитализировали. Состояние здоровья – тяжелое.
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