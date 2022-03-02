Оккупанты РФ заблокировали работу скорой помощи в Тростянце

В Сумской области врачи оказывают помощь онлайн / Фото: Коллаж: Сегодня

Тростянец полностью занят российскими войсками. Отдельные группы солдат заблокировали работу бригад скорой помощи.

Об этом сообщает мэр Тростянца Юрий Бова в Facebook.

Реклама

"В городе очень напряженная ситуация. Центр города полностью оккупировали рашисты. Бригады экстренной медицинской помощи заблокированы оккупантами, в связи с чем не имеют возможности обслуживать вызовы. Тростянецкая городская больница продолжает работать в усиленном режиме. Врачи первичной медицинской помощи консультируют онлайн", – написал он.

Юрий Бова также призвал людей сохранять покой, и не подвергать себя опасности, по возможности оставаясь дома.

Реклама

Защитники уничтожают технику РФ "Байрактарами"

В Сумской области украинские военные начали применять против врага "Байрактары". Около села Пустовойтовка Роменского района обезвредили колонну вражеской техники – около 80 единиц, из них половина – "Грады".

Также вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном танки и БТР.

Читайте также: