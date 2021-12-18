Оккупанты снова нарушили "тишину": где стреляли

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет пресс-служба ООС.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.
Где стреляли?
- В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Новоташковского враг совершил обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- В сторону Новолуганского русские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Оккупанты нарушили "тишину" более 300 раз
Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой областях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня за сутки.
Нарушения в Донецкой области
ОБСЕ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня (в том числе 123 взрыва), по оценке, 154 из них в рамках учений с боевой стрельбой, которые устроили оккупанты. 45 из них произошли в пределах зоны безопасности, из которых 35 произошли к северу от н. п. Свободное и еще 10 – к северо-западу от н. п. Старопетровское.
Также в Донецкой области напряженной была ситуация в районе Широкиного.
Нарушения в Луганской области
В Луганской области СММ зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня (в том числе 30 взрывов), по оценке, 40 из них в рамках учений с боевой стрельбой. Большинство нарушений произошли в районе н.п. Круглик и Попасной.
Еще 109 нарушений режима прекращения огня произошли за пределами зоны безопасности:
- 38 из них зафиксированы в районе Виноградного;
- 37 – в районе н. п. Мануйловка;
- 34 – возле Покровки.
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