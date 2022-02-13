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Оккупанты снова нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Юлия Гаврилюк
13 февраля, 07:20
По состоянию на 07:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений "тишины" не зафиксировано

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 12 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Где стреляли?

  • В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
  • Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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