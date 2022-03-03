Оккупанты ударили по домам в Харьковской области: есть погибшие (фото) — обновлено

Оккупанты обстреливают гражданские объекты/Фото: Telegram-канал "Харьков LIVE", коллаж: "Сегодня"

Мэр города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин сообщил об очередной атаке врага. В результате обстрелов есть погибшие.

Об этом он сообщил "Суспільному".

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"Владимир Мацокин, заместитель мэра Изюма, сообщил "Суспільному", что атака началась около 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом", — говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли 8 человек, 2 из них — дети.

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