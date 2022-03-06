Оккупанты уничтожили аэродром в Виннице: что известно про обстрел (видео)

Обстрел ракетами случился около 14:00 / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 6 марта, в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию по атаке аэродрома.

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Последствие удара

В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. На аэродроме также базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада (Ан-26, Ан-24, Ми-8).

Откуда был удар

По предварительной информации, ракеты были выпущены из Приднестровья – Военное телевидение Украины.

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Как летела ракета

В Сети появилось видео полета ракеты перед ударом по аэропорту под Винницей в Гавришовке.

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Есть жертвы

В результате ракетных обстрелов в Винницкой области загорелся склад ГСМ, а также частично разрушено административное здание.

В результате ракетного обстрела из-под завалов достали 4 человека, из них 1 человек погиб.

Ситуация в Украине 6 марта