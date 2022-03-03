Оккупанты устроили блокаду Мариуполя – город остался без воды, света и сообщения

В Мариуполе продолжается обострение ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

В осажденном Мариуполе российские оккупанты создают гуманитарную катастрофу. Об этом говорится в заявлении мэра города Вадима Бойченко.

Текст заявления:

"Сегодня российские фашисты создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе!

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Эти подонки не нашли другого способа сломить нас. Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла.

Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей.

Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде.

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Сознательно за семь суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города.

У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают увезти раненых, женщин и детей.

Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру города.

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Работаем с международными институтами для создания "зеленого коридора" для гуманитарной миссии. Работаем, чтобы обеспечить режим тишины для восстановления электроснабжения.

В то же время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди.

Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа.

Эти лицемеры пришли спасать русскоязычных граждан Мариуполя и региона.

А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и прочего происхождения.

Также сегодня распространяют много фейков. Поэтому прошу использовать только официальные источники информации".

Враг пытается зайти в Запорожье и Мариуполь

Накануне ВС РФ продолжили наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя. Ранее российские оккупанты снова ударили по Мариуполю, были ранены десятки мирных жителей.