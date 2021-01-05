Оккупанты в Крыму выкачали почти всю воду из местного озера: появилось фото

Оккупационные власти Крыма были вынуждены прекратить водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.

Как сообщает Крым.Реалии, водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске уже вывезли.

Отметим, воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере российские оккупационные власти начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока.

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В начале декабря так называемые "местные власти" сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с водой. В частности, в Керчи жители центра города жалуются на полное отсутствие подачи воды.

Также напомним, эксперты прогнозируют продолжение засухи в Крыму в 2021 году – зима на полуострове будет теплой и бесснежной. Последние пять лет в оккупированном Россией Крыму выпадало всего лишь 70 процентов годовой нормы осадков, поэтому водный баланс на полуострове не восстанавливается, хотя там и идут дожди.