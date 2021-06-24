Оккупанты задержали в Крыму "агента" украинских спецслужб

Оккупанты уже успели завести дело о "государственной измене", мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы

Сотрудники ФСБ России задержали во временно оккупированном Крыму жителя Симферополя, который якобы собирал для спецслужб Украины данные о полетах российской военной авиации.

Об этом сообщает ТАСС.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Читайте также: ФСБ в России задержала "агента украинских спецслужб"

В ФСБ подчеркнули, что данные сведения "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации". Оккупанты также завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харькове задержали агента России с секретными данными.

Также напомним, одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрыва.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: