Оккупанты завесили Луганск билбордами с фото Протасевича и подписью "убийца"

Пропагандисты никак не угомонятся – в ОРДЛО появились обвинительные билборды с фотографией журналиста Романа Протасевича, задержанного в Минске

Билборды висят в центре оккупированного Луганска. Фото: СМИ оккупантов

Во временно оккупированном Луганске появились билборды с фотографией бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который накануне дал интервью белорусскому пропагандисту.

Изображения журналиста с надписью "убийца" развесили сразу на нескольких улицах города.

"В Луганске повесили билборды Протасевича. Гражданского журналиста, работавшего на Донбассе, считают убийцей. Пропагандистская машина перемалывает человека", – написал военный корреспондент "Сегодня" на своей странице в Facebook.

Билборды висят в центре оккупированного Луганска. Фото: СМИ оккупантов

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Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Ранее в Сети появилось видео с "признанием" Софьи Сапеги, что она является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси" и публиковала личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Кроме того, смотрите видео допроса Протасевича.