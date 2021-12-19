Оккупанты завтра откроют КПП "Еленовка" на Донбассе: правила пересечения

КПП "Еленовка" будет работать завтра / Фото: Коллаж: Сегодня

Пункт пропуска "Еленовка" под Донецком завтра, 20 декабря, будет работать на въезд и выезд.

Об этом пишет "Восточный вариант".

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Что нужно для выезда и въезда

Для выезда из подконтрольных "ДНР" районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории.

Для въезда необходимо заранее получить разрешение "межведомственного штаба ДНР".

При въезде в ОРДО на КПП "Еленовка" необходимо пройти бесплатное обследование (экспресс-тест на COVID-19).

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В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом нужно заполнять бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования.

При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар.

Люди, направляющиеся на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение "Вдома". Как и прежде, самоизоляция прекращается по истечении 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста.

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Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс теста на антиген, который можно провести после пересечения КПВВ.

Кому можно не проходить самоизоляцию

Прежде всего, это люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом "Спутник V", потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.

КПП "Еленовка"

Контрольно-пропускной пункт "Еленовка" работает по понедельникам и пятницам. Сейчас это единственный связующий путь между ДНР и подконтрольной Украине территорией.

Работа других КПП на линии разграничения была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

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