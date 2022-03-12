Около Одессы 600 российских морпехов отказались воевать против Украины

Российские морские пехотинцы устроили бунт / Коллаж "Сегодня"

Под Одессой 600 российских морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна. Все для того, чтобы не воевать против Украины.

Об этом рассказал один из российских пленных, сообщает СБУ.

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На допросе в СБУ военный утверждает, что российское армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать.

Также он добавил, что в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них не миротворческая миссия.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой. Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит", – признается пленник.

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Что за корабль ВСУ подбили возле Одессы

Украинские воины уничтожили гордость российских военных Черноморского флота. Оккупанты потеряли свой новый патрульный корабль "Василий Быков".

"Сегодня корабль затонул. Информации о судьбе экипажа нет. Вертолеты к тонущим не подберутся. Но, может, кому-то и повезло", – говорится в сообщении.

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