"Омикрон" добрался к еще одной области – где бушует опасный штамм

Первые случаи опасного штамма зафиксировали в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонской области обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Из 30 ПЦР-образцов 29 оказали положительный результат на этот штамм.
Об этом сказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич в Facebook.
"Информирую сообщество Херсонской области о принципиально новом этапе развития пандемии COVID-19 на территории области", – написал Ромаскевич.
По результатам секвенирования в области обнаружена циркуляция штамма "Омикрон".
"Из 30 ПЦР-образцов 29 оказали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляции, но и о том, что он стал доминирующим", – написал Ромаскевич.
Когда "Омикрон" вытеснит "Дельту"
Скоро штамм "Омикрон" вытеснит ранее преобладавшую "Дельту". Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Санврач отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости придутся на середину февраля.
""Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", – заявил Кузин.
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