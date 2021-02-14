Харьковские влюбленные в День святого Валентина сковали друг друга цепью (фото)

Пара планирует провести закованной три месяца и установить мировой рекорд

Фото Виталия Зорина

Александр и Вика из Харькова 14 февраля в 10:00 с помощью сварки соединили руки друг друга цепью. Чтобы сделать это, пара специально приехала в Киев.

"Заковались. Вернее, заварились", – написал в Facebook пользователь Виталий Зорин, опубликовавший фото события.

Пара рассчитывает провести скованными три месяца и установить рекорд. Старт попытки зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь даже опломбировали, чтобы Александр и Вика ее тайком не снимали.

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"Пара адекватная", – на всякий случай уточнил Виталий.

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