Боевики ударили из артиллерии по ВСУ: где шли бои

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На Донбассе не утихают обстрелы. За прошедшие сутки боевики 11 раз атаковали позиции украинских военных, но обошлось без потерь у украинской армии.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра.
В районе Марьинки – стреляли из противотанковых пушек.
Неподалеку населенных пунктов Водяное и Новгородское противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У поселка Широкино – из минометов 82-го калибра.
Вблизи Светлодарска – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В районе Катериновки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Старогнатовка – из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ", – заявили в ООС.
С начала текущих суток противник стрелял в районе Гладосово и Марьинки из станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях снайпер боевиков убил украинского военного, когда он нес службу на боевом посту. Мы публиковали его фото и узнали имя погибшего.
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