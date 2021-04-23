Оперировали четыре бригады хирургов: после ДТП под Днепром двое детей оказались в коме

В Днепре двое детей в тяжелом состоянии после аварии на пешеходном переходе – их оперировали четыре бригады врачей

Под Днепром в селе Братское водитель Peugeot сбила двоих детей. В результате они попали в кому, детей прооперировали четыре бригады врачей.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, 12-летние мальчик и девочка шли по пешеходному переходу и попали под колеса иномарки.

После случившегося водитель закрылась в машине и дожидалась в салоне адвоката. Пострадавших госпитализировали в областную детскую больницу.

/ Фото: Информатор

Сейчас медики делают все возможное, чтобы их спасти, оба пациента находятся в коме. Дети сейчас в тяжелом состоянии, угроза для жизни сохраняется.

Директор больницы Александр Власов рассказал, что после ДТП их оперировали четыре хирургические бригады: реаниматологи, ортопеды, лор-врачи и нейрохирурги.

"Их стабилизировали реаниматологи, потом мы провели диагностические исследования и определили объем поражения. Ортопеды прооперировали их переломы, лор-врачи работали над травмами лицевого черепа", – сказал он.

А ночью задействовали и нейрохирургов, поскольку у обоих детей есть переломы черепа. Утром дети были стабильны, но в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в Киеве велосипедистка сбила пешехода, обе женщины в больнице.

Кроме того, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей.