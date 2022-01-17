Осадки и сильный ветер: погода в Киеве 18 января

Вместе с сильным ветром и снегом, на дорогах ожидается гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 18 января, будет ветреной и с осадками. Кроме того, в столице прогнозируют мороз. Снег будет чередоваться с переменной облачностью.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве Сочельник на Крещение будет с морозом, ожидается днем -2-4 градуса. Возможен дождь в виде небольшого снега. На дорогах — гололедица. Ветер с северо-запада предполагается сильным, штормовым, более 15 м/с.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: