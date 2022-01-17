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Осадки и сильный ветер: погода в Киеве 18 января

Владимир Козырь
17 января, 21:00
18 января в Киеве порывы ветра будут достигать 15 м/с, а местами будет идти снег

Вместе с сильным ветром и снегом, на дорогах ожидается гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 18 января, будет ветреной и с осадками. Кроме того, в столице прогнозируют мороз. Снег будет чередоваться с переменной облачностью.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве Сочельник на Крещение будет с морозом, ожидается днем -2-4 градуса. Возможен дождь в виде небольшого снега. На дорогах — гололедица. Ветер с северо-запада предполагается сильным, штормовым, более 15 м/с.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.