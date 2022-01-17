Осадки и сильный ветер: погода в Киеве 18 января

Вместе с сильным ветром и снегом, на дорогах ожидается гололедица/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве во вторник, 18 января, будет ветреной и с осадками. Кроме того, в столице прогнозируют мороз. Снег будет чередоваться с переменной облачностью.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В Киеве Сочельник на Крещение будет с морозом, ожидается днем -2-4 градуса. Возможен дождь в виде небольшого снега. На дорогах — гололедица. Ветер с северо-запада предполагается сильным, штормовым, более 15 м/с.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.