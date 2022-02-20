Остались родители и сын. В Сети назвали имя второго погибшего бойца на Донбассе (фото)

На Донбассе погиб солдат Денис Кононенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время вражеского минометного обстрела на Донбассе 19 февраля погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Денис Кононенко. Солдат был родом из города Тульчин, что в Винницкой области.

Об этом написал председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в Facebook.

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"Погиб винничанин... Сегодня во время обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил потеря – медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко..." – написал Борзов.

Борзов сообщил, что водитель мотопехотной роты Кононенко получил несовместимое с жизнью ранение в 12:40.

Погибшему Денису Кононенко было 34 года.

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"В Тульчине "похоронку" получили родители военнослужащего... У него остался сын... Соболезнования родным и близким защитника Украины", – добавил Борзов.

Погибший Денис Кононенко. Фото: Facebook / Сергей Борзов

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Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс

За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро военных находятся с травмами в больнице.

Оккупационные войска обстреляли:

Семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Травневое – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

Пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Три раза Причепиловку – из минометов калибра 120 мм.

Сизое – из минометов калибра 120 мм.

Новогригоровку – из артиллерии калибра 122 мм.

Семь раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Шумы – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Пять раз Зайцево – артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Пять раз Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Богдановку – из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм.

Новоселовку 2 – из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Новоалександровку – из минометов калибра 120 мм.

Чермалык – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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