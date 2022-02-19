Осталось трое детей: в сети показали фото одного из погибших украинских защитников (фото)

Погибший Анон Сидоров служил в 30 ОМБр/Фото: коллаж: "Сегодня"

19 февраля на Донбассе российские боевики убили украинского защитника Антона Сидорова. У военного осталось трое детей. В сети опубликовали фото мужчины.

Фото военного в Facebook опубликовала волонтер Наталья Юсупова.

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Во время обстрела боевиков на востоке Украины погибли 2 военных, еще 4 были ранены. Одним из погибших был украинский разведчик, капитан Антон Сидоров. Он служил в 30 ОМБр.

"Я вам не могу передать, насколько этот человек был благородным, честным и воспитанным. Душа болит. Элита нации отдает жизнь в самое тяжелое для страны время", — написала в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

У Сидорова остались три дочери – десяти, шести и одного года. Он получил осколочное ранение в голову, не совместимое с жизнью.

Погибший защитник Украины Антон Сидоров/Фото: Facebook/Наталья Юсупова

Обострение на Донбассе

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