Остановилось сердце после смерти ребенка: во Львове умерла роженица с COVID-19

Врачи пытались 45 минут реанимировать роженицу / Коллаж "Сегодня"

Во Львове умерла 28-летняя роженица от остановки сердца, а также ее ребенок. У девушки был подтвержденный диагноз о СOVID-19.

Об этом пишет NTA.

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В больницу девушка попала уже больной. Она находилась в тяжелом состоянии, а также у нее был лишний вес. Ее лечили 10 дней. Нарушения состояния плода врачи не обнаружили.

Через двустороннюю тяжелую ковидную пневмонию пациентке оказывалась необходимая респираторная поддержка и медикаментозная терапия.

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Состояние ухудшилось

В течение ночи состояние роженицы начало постепенно ухудшаться. Ребенок так и не родился. Медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности. Через полчаса у девушки остановилось сердце. Врачи пытались 45 минут реанимировать роженицу, но все было напрасно.

Девушка не имела вакцинации против коронавируса.

Беременные с COVID-19

Сейчас, по информации из перинатального центра во Львове, там находятся еще две беременные с подтвержденным коронавирусом. Они изолированы в боксированных палатах, с отдельным входом и выходом.

Коронавирус в Украине

В Украине с начала эпидемии коронавирусазаразились 2447222 лица – 56 649 умерли от болезни. В Украине за последние сутки обнаружили 11 809 новых случаев инфицирования коронавируса.

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Сегодня стоят огромные очереди на вакцинацию от COVID-19. Но среди взрослых нет никакой ребенка. Когда можно будет делать прививки детям?