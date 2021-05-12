Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка

Женщина попросила других детей на улице присмотреть пару минут за ее дочерью, но ушла и так и не вернулась

/ Фото: Нацполиция

В Мариуполе мать оставила свою маленькую дочь на детской площадке и попросила незнакомых подростков присмотреть за ней. Однако за ребенком так и не вернулась, дети обратились к правоохранителям.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

12-летняя девочка рассказала, что мать ребенка была пьяной. Женщина обещала, якобы отойдет на несколько минут и сразу вернется, но прошло более двух часов.

Правоохранители отвезли ребенка в больницу и начали искать горе-мать. Через некоторое время женщина самостоятельно пришла к копам и попросила найти ее дочь.

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На нарушительницу составили админпротокол. Теперь соцслужба по делам детей будет решать судьбу ребенка, ведь мать уже не впервые "забывает" о своих обязанностях.

Напомним, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице. Мать их бросила.

Кроме того, в Черкассах полицейские нашли трехлетнего мальчика, который жил в хламе, пока родители распивали алкоголь.