Оставила ночевать в подъезде: в Херсоне женщина выгнала мать-пенсионерку из дому

Теперь дочка заплатит штраф / Коллаж "Сегодня"
В Херсоне женщина выгнала свою маму 64-летнюю маму с дома. Пенсионерка ночевала в подъезде. В полицию обратились соседи семьи.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Она кричит и оскорбляет
Полицейским люди жаловались, что из квартиры соседей слышны крики, плач ребенка, а летнюю хозяйку дочь не пускает в дом. 64-летняя женщина сидела в подъезде.
Она объяснила, что дочь не пускает ее в квартиру, кричит и оскорбляет нецензурной бранью. Соседи подтвердили эту информацию.
Позиция дочери
Полицейские пообщались с 30-летней дочерью пенсионерки. Она объяснила, что не хочет впускать мать домой из-за того, что женщина пьет алкоголь и приносит хлам домой из мусорных баков.
Штраф и запрет на общение
Теперь дочка должна заплатить штраф за домашнее насилие. Также полицейские вынесли запрет на общение мамы и дочки.
Домашнее насилие
Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
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