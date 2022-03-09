"Остаюсь в Харькове до победы". Под обстрелами погибла талантливая студентка

В Харькове погибла 21-летняя девушка / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове под обстрелами российского оккупанта погибла Юлия Здановская.
Об этом сообщает Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко в Facebook.
В 2017 году она в составе команды от Украины победила на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран, обойдя россиянок! Она училась в КНУ им. Шевченка.
"Последнее сообщение от Юли в Телеграмме было: "Спасибо, но я остаюсь в Харькове до победы". Она оставалась со своим городом и людьми в самый сложный момент. Бесстрашная Юля, которой был всего 21 год. Россия убивает наших лучших людей. Мы не простим никогда", – написали в сообщении.
РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.
В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".
"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.
В разведке объяснили цели оккупантов:
- Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
- Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
- Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери во время боев.
- Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего.
- Скопление наших граждан для использования их в качестве заложников и живого щита.
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