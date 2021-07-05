Остров Хортица превратят в главный туристический магнит Запорожья: что сделают (фото)

На острове будут площадки для масштабных мероприятий, обновленный Музей истории казачества и удобная инфраструктура

Реконструкция на острове. Фото: Запорожская ОГА

Ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье откроют Казачий круг, холм с флагштоком и смотровую площадку. Восстановление острова проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О ходе строительных работ рассказали в Запорожской ОГА.

Проект предусматривает полную трансформацию острова и превращение его в главный туристический магнит Запорожья, с новыми площадками для масштабных культурных мероприятий и обновленным Музеем истории казачества.

Фото: Запорожская ОГА

К тому же, Хортица станет полностью инклюзивной. Например, дорожки проектируются под углом 5%, чтобы ими могли без проблем пользоваться люди из маломобильных групп. На каждые 0,8 м высоты предусмотрены площадки для отдыха.

Фото: Запорожская ОГА

На реконструкцию Хортицы выделили почти 100 млн гривен. Разработку концепции профинансировал "Метинвест".

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Фото: Запорожская ОГА

"Ко Дню Независимости мы получим обновленные, современные Казачий круг и холм с флагштоком и смотровой площадкой. Соответственно, к концу года получим отремонтированный извне музей. А уже дальше у нас работа по проектированию внутренней реконструкции музея", – рассказал глава ОГА Александр Старух.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько потратят на "Большую стройку" в Киевской области и откуда деньги.

А тем временем в Самборе готовят к открытию стадион после реконструкции.

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